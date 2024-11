Betobahia dalle hit estive al ‘Natale divino’

Betobahia ha sfornato un’altra delle sue hit, ‘Natale divino’, in collaborazione lo scrittore Paolo Gambi e la voce di Giulia Berretti. Il nuovo progetto abbandona i ritmi scanzonati dei tormentoni estivi e si concentra su una canzone profonda figlia di un’intesa artistica tutta made in Romagna. ‘Natale divino’ è stata scritta da Paolo Gambi, messa in musica da Alberto Pazzaglia, alias Betobahia, in coppia con la vocalist riminese Giulia Berretti, voce emergente e protagonista delle passerelle romagnole.