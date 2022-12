Beve 4 volte oltre il limite e colpisce un palo

Più controlli sul territorio e sulle strade, meno multe e verbali. I vigili urbani in un anno di attività hanno fatto verifiche su assicurazioni e sulle revisioni, sull’uso del telefonino e il regolare utilizzo della cintura di sicurezza, nonché hanno scoperto casi di guida in stato di alterazione per sostanze stupefacenti e alcol. Il bilancio ad esempio delle multe per divieti di sosta, vede circa 2mila multe in meno rispetto al 2021. Le persone fermate, controllate e sanzionate nell’immediato, sono passate da 539 a 835. Solo per il mese di dicembre sono state controllate 47 persone, oltre una al giorno. I controlli sono volti al contrasto della guida in stato d’ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Tre sono stati i soggetti denunciati per guida in stato d’ebbrezza e 5 per il rifiuto di sottoporsi agli esami per la guida sotto l’effetto di sostanze. Sequestrate ai fini della confisca anche quattro autovetture.

Tra i denunciati, un recidivo: era già stato denunciato e aveva già patente ritirata e guidava il veicolo già sequestrato. Il mezzo è stato affidato direttamente alla depositeria e il soggetto segnalato per la revoca della patente. Una forte presenza "sul campo" della Polizia Municipale, che ha visto tre giorni fa l’intervento dei vigili in una via del centro, dove era presente una persona che alla guida del proprio veicolo era finita contro un palo dell’illuminazione. L’uomo presentava sintomi chiari di ebbrezza alcolica, tanto che a fatica riusciva a reggersi in piedi. Sottoposto al test con etilometro, ha registrato oltre 2 gl, ben quattro volte il limite consentito. La persona è stata denunciata e l’autovettura sottoposta a sequestro. Ieri durante i controlli è stata fermata un’autovettura e il conducente è stato invitato a sottoporsi al test per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Il soggetto ha rifiutato di effettuare gli accertamenti clinici, motivo per cui è stato denunciato con ritiro della patente di guida.