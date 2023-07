Beve troppo a cena e cade dal balcone: 48enne grave in ospedale

RIMINI

Sette metri. Un volo di sette metri è bastato per trasformare in una manciata di secondi la vacanza a Rimini di una turista di 48 anni originaria della Repubblica Ceca in una tragedia. Sette metri infatti sono quelli coperti dalla donna cadendo nel vuoto alle 23 circa della notte tra venerdì e ieri, quando dal primo piano rialzato di un hotel in via Catania a Rivazzurra, la turista è scivolata dopo essersi affacciata dalla balaustra e aver perso l’equilibrio. Questa la dinamica dell’incidente ricostruita dai carabinieri del Nucleo investigativo, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 dopo essere stati allertati dai tantissimi curiosi che subito si sono assiepati in strada a seguito dell’incidente.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna si trovava a Rimini in vacanza insieme al marito di 52 anni, la figlia e il fidanzato della ragazza. Un periodo di ferie con vista mare in Riviera, terminato però nel peggiore dei modi quando, secondo i primi riscontri, la donna sarebbe caduta perché in stato di alterazione psicofisica: ubriaca dopo una cena e serata in famiglia dove la 48enne avrebbe alzato un po’ troppo il gomito. A seguito della caduta, la 48enne ceca è stata portata all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove si trova ancora in rianimazione in prognosi riservata e non fuori pericolo di vita.