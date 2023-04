Beve whisky e va in shock anafilattico, notte di paura a Rimini

Rimini, 6 aprile 2023 – Faccia a faccia oggi tra l’assessore alla sicurezza Juri Magrini e i gestoridei locali della Vecchia pescheria. Un incontro per fare il punto su tanti temi: dalla musica (anche sabato scorso un locale è stato multato perché faceva musica fuori orari) alla gestione dei flussi, fino alla sicurezza. Magrini tornerà alla carica con i titolari, affinché le cantinette della Vecchia pescheria mettano in campo degli steward "in maniera coordinata e condivisa" ogni weekend, per presidiare meglio la zona in collaborazione con le forze dell’ordine. A Palazzo Garampi si sta valutando anche di riproporre l’esperimento (già attuato nel corso del 2022) degli street tutor , nonostante la pioggia di critiche da parte della minoranza.

Intanto è fuori pericolo la ragazza che sabato scorso ha avuto uno shock anafilattico, provocato da un drink bevuto mentre si trovava alla Vecchia pescheria. La giovane (ha meno di 30 anni) è stata dimessa dall’ospedale il giorno dopo, ma lì per lì se l’era vista veramente brutta.

L’episodio è accaduto intorno all’una e mezza. Lei stava trascorrendo la serata insieme al marito e al fratello, presso un locale della Vecchia pescheria. Avevano già bevuto qualcosa, quando a un certo punto uno di loro ha ordinato, per tutti e tre, degli shortini di whisky alla cannella. La ragazza ha bevuto un sorso e si è sentita immediatamente male. Una reazione dovuta alla sua allergia alla spezia, che non aveva capito fosse tra gli ingredienti del liquore.

La sua fortuna è stata la presenza di un’infermiera, che si trovava nel locale con amici e ha subito prestato soccorso alla ragazza. Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che erano stati allertati subito dai titolari del locale dopo il malore che aveva colpito la giovane.

Sono stati momenti di panico, con la ragazza stesa a terra sul pavimento e i sanitari impegnati a soccorrerla. E dopo le prime cure prestate sul posto la giovane è stata portata al pronto soccorso dell’Infermi. E’ stata dimessa domenica mattina, dopo le cure e gli ulteriori accertamenti fatti in ospedale. Per la ragazza e i familiari che erano con lei nel locale è stata una notte di paura, ma per fortuna non ci sono state conseguenze.