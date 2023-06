Beve Xanax, aggredisce gli agenti poi si autolesiona con un coltello

Alla vista delle divise prima si è bevuto una bottiglietta di Xanax poi ha minacciato gli agenti con un coltello. Completamente fuori controllo, ha tentato anche di autolesionarsi dandosi pugni al volto e varie coltellate alla spalla. Ha fatto da matti il marocchino arrestato sabato a San Giuliano dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla chiamata di un uomo, terrorizzato dagli atteggiamenti minacciosi e violenti del marocchino, che si era presentato nella casa dove vive. Tra i due – che si conoscono – è scoppiata una lite per futili motivi. La situazione è degenerata, il marocchino ha iniziato a inveire e l’altro ha chiesto aiuto al 112. Arrivati sul posto i poliziotti hanno cercato di calmarlo, ma il marocchino, visibilmente alterato, si è chiuso in una stanza e poi è uscito minacciandoli e brandendo un coltello. Dopo aver bevuto lo Xanas ha cominciato ad autolesionarsi e ha tentato di colpire con calci e testate i poliziotti, riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. Il marocchino, su cui pendeva un decreto di espulsione, oggi verrà processato per direttissima.