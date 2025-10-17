L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Rimini
Bex, Ieg lancia la prima fiera della space economy
17 ott 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
Bex, Ieg lancia la prima fiera della space economy

Dal 23 al 25 settembre 2026 la Fiera di Rimini accoglierà ‘Bex - Beyond Exploration’, il primo evento internazionale dedicato alla space economy e ai voli commerciali spaziali. L’iniziativa, promossa da Italian Exhibition Group in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, punta a posizionare l’Italia al centro del dibattito europeo sullo spazio. L’evento unisce formati tradizionali di networking a momenti formativi aperti a studenti e scuole. Il programma contempla spazi espositivi, workshop, matchmaking tra aziende e hackathon. Bex, inoltre, intende creare contaminazione tra la filiera spaziale classica e settori apparentemente lontani come alimentare, moda, salute, logistica, automotive. Testimonial il colonnello Walter Villadei (foto), astronauta dell’Aeronautica.

