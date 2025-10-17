Bex, Ieg lancia la prima fiera della space economy

Dal 23 al 25 settembre 2026 la Fiera di Rimini accoglierà ‘Bex - Beyond Exploration’, il primo evento internazionale dedicato alla space economy e ai voli commerciali spaziali. L’iniziativa, promossa da Italian Exhibition Group in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, punta a posizionare l’Italia al centro del dibattito europeo sullo spazio. L’evento unisce formati tradizionali di networking a momenti formativi aperti a studenti e scuole. Il programma contempla spazi espositivi, workshop, matchmaking tra aziende e hackathon. Bex, inoltre, intende creare contaminazione tra la filiera spaziale classica e settori apparentemente lontani come alimentare, moda, salute, logistica, automotive. Testimonial il colonnello Walter Villadei (foto), astronauta dell’Aeronautica.