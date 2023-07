Bezzecchi a tutto gas Dalla pista alla strada Ora è pilota ’patentato’ "L’esame è filato liscio"

di Giorgia Monticelli

È abituato a sfrecciare nelle piste più famose del mondo, da Valencia al Portogallo passando anche per l’immancabile circuito di Misano. Ma da oggi potrà vivere un’esperienza del tutto nuova per lui: quella di guidare la sua moto anche per le strade della sua amata Rimini. Sembra assurdo, ma è tutto vero. Il pilota 24enne di MotoGP e nel team di Valentino Rossi – ll ‘Mooney VR46 Racing’ -, Marco Bezzecchi, ieri pomeriggio ha superato con successo l’esame della patente per le moto di tutti i tipi nell’autoscuola Bassani di Pesaro, che ha visto passare tra i suoi corridoi anche piloti del calibro di Marco Simoncelli, Valentino Rossi, Marco Melandri, Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Un risultato quasi scontato per uno che sulle due ruote ci è nato e che nell’ultima gara di MotoGP, svoltasi domenica 25 giugno nel circuito di Assen (Paesi Bassi), si è guadagnato un secondo posto subito sotto il collega e amico ’Pecco’ Bagnaia.

È arrivato intorno alle 15 del pomeriggio davanti alle porte dell’autoscuola, con una tranquillità che solo chi su quelle due ruote ci passa ore e ore può avere. "Per fortuna durante l’esame è andato tutto liscio – dice Bezzecchi subito dopo la consegna della patente da parte dell’ingegnere Massimo Papa, responsabile dell’Ufficio della Motorizzazione di Pesaro –. Mi hanno fatto fare l’esame come tutte le persone normali, chiaramente. Prima nel percorso con i birilli e poi direttamente su strada, ed è andato tutto bene. Ora, la prima cosa che farò questa sera da neopatentato – continua Bezzecchi –, sarà quella di portare la mia ragazza a fare un giro in moto con me. Sicuramente si divertirà".

Un esame "impeccabile" l’ha definito l’esaminatore Papa, sottolineando la prudenza avuta dal pilota su strada: "È stato bravissimo, si vede subito quando una persona ha abilità e destrezza sul campo. Questo è chiaramente il caso di Bezzecchi. Lui dovrebbe essere un esempio per gli altri, soprattutto per i giovani della sua età – continua Papa –. Può sembrare assurdo ma Marco è stato prudente e non è cosa nuova, anzi. Tanti piloti che ho avuto il piacere di esaminare di solito sono molto più precisi e attenti alla guida di qualsiasi altra persona, hanno più paura degli altri sulla strada mentre il ragazzino normale si sente, paradossalmente, molto più sicuro e spavaldo. I piloti sono abituati a guardare a destra e sinistra molto più degli altri perché sanno che il pericolo sta sempre dove uno meno se lo aspetta". Non a caso Bezzecchi ci tiene a lanciare un messaggio a tutti i giovani sulle due ruote, prima di tornare a sfrecciare in pista: "Mi raccomando ragazzi – dice – divertitevi in pista ma per strada guidate con prudenza".