Bezzecchi, esempio per i giovani

Sono arrivate a 260 le iscrizioni degli studenti che domani incontreranno al Teatro degli Atti due grandi campioni come, il rugbysta Maxime Mbanda, e il campione riminese di motociclismo, Marco Bezzecchi. Un evento organizzato per il progetto dei “Giusti fra le nazioni”, nell’ambito delle Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini.

Le studentesse e gli studenti, che nella mattinata di domani, riempiranno il Teatro degli Atti provengono da diverse scuole di Rimini, come la secondaria di primo grado “Aurelio Bertola”, la Media Statale “E. Fermi”. E le scuole superiori: Ragioneria “Istituto tecnico economico statale Roberto Valturio” e l’Alberghiero “Ipseoa Sigismondo Pandolfo Malatesta”. In particolare, il progetto educativo sui “Giusti” quest’anno verte sul tema dello sport e degli sportivi come esempio di solidarietà, coraggio e eroismo. In quest’ottica è inserito l’incontro con i due grandi campioni, Maxime Mbanda, rugbysta, e Marco Bezzecchi, campione riminese di motociclismo. Entrambe figure di spessore, sia nella carriera che nella loro vita, che quella mattina dialogheranno con i ragazzi sui temi della responsabilità individuale, del fairplay e dell’impegno a favore dei più deboli.