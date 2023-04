Bezzecchi, re del mondo Grande festa a Viserba Un pomeriggio speciale col leader della MotoGp

di Mario Gradara

Bezzecchi c’è! Quando? Oggi pomeriggio dalle 17,30. Dove? Sul palco di fronte al Bagno 22. Di Viserba, naturalmente. Il fresco vincitore della seconda sfida iridata di MotoGP nel Gran Premio d’Argentina, diventando nuovo leader del Mondiale, sarà festeggiato a partire dalle 17,30 nella sua Viserba, dove abita con la famiglia in zona monte, dalle parti del l’ex Corderia. E firmerà cappellini e magliette a grandi e bambini. A raffica, c’è da giurarlo. Ma la velocità per lui non è un problema.

"Viserba festeggia la prima vittoria in MotoGP del Bez", spiegano dal Comitato turistico, che organizza il ’Viserba Bez Party’ - o ViserBezParty - insieme all’Official Fan Club del 24enne pilota del Mooney VR46, il team di Valentino Rossi. Marco Bezzecchi vive un momento magico dopo il trionfo da ’mago della pioggia’ sulla pista di Termas de Rio Hondo. Ma è il primo a dire che occorre "rimanere coi piedi per terra e continuare a lavorare per diventare sempre più costanti". "Aspettiamo almeno 500 persone all’evento – spiega Francesco Benvenuti, presidente del Comitato turistico –, ci stanno chiamando per partecipare anche dalla Toscana e dalle Marche". Sarà una grande festa con dj set, animazione e... sorprese, con piloti e artisti amici dello stesso Bez. Forse anche Valentino Rossi, e Alessio ’Uccio’ Salucci, team principal del Mooney VR46, squadra supportata da Ducati. Atteso anche il sindaco Jamil Sadegholvaad. E naturalmente ci sarà la bella famiglia di Bez, in pole il babbo Vito che l’ha abbracciato in lacrime dopo la bandiera a scacchi in Argentina, prima che il figlio indossasse la maglia di Messi, per la premiazione. Oggi riceverà l’abbraccio della sua Viserba.

"Marco ha detto – continua Benvenuti – che gli piacerebbe che Viserba diventasse come Tavullia per Valentino, che l’ha sempre festeggiato. Per noi è un onore, e una gioia, il fatto che Bez si sia sempre identificato con Viserba quale sua appartenenza. Noi speriamo che questa sia l’inizio di una lunga serie di feste, quindi di vittorie, per il nostro campione". Oggi inizia anche la Ztl. "Bez ci ha dato disponibilità per questa giornata, la polizia municipale ci aiuterà a mettere in sicurezza l’evento", chiosa Benvenuti.