Bezzecchi trionfa nella Sprint race. Pole position e tifo al gran premio, weekend speciale per i nostri piloti

"E’ stato un grandissimo sabato". E c’è da credergli a Marco Bezzecchi, il Bez, riminese di Viserba che si è issato lassù, sul gradino più alto del podio in occasione della Sprint race, la gara del sabato della MotoGp. Non gli era mai accaduto prima di vincere a Misano e la vittoria ha un sapore molto particolare. C’è poi la pole che sempre ieri si è guadagnato e che gli consentirà di partire oggi davanti a tutti in griglia di partenza. "La pole position è stata fighissima ed importante, perché vale anche per domani (oggi ndr)".

La vittoria è arrivata, ma il weekend misanese non è finito qui. "La Sprint è andata bene - ha detto il Bez al termine della gara - e chiaramente è bello vincere qua a Misano", ma "il lavoro vero arriva domani (oggi ndr) quindi voglio cercare di sistemare tutto, perché non sarà una gara semplice: le Ducati sono forti, Marquez è sempre lì anche quando sembra faticare, Alex e le due VR46 vanno forte, non c’è niente da prendere sottogamba". Rimini è lì a fare il tifo. L’alfiere del Motoclub Renzo Pasolini è davanti a tutti nel Gran Premio di casa e non è l’unico riminese che ieri è arrivato davanti. Per un giorno Rimini è diventata la capitale del motomondiale. Prima che Bezzecchi tagliasse il traguardo, in mattinata un altro riminese, Alessandro Zaccone aveva vinto la gara della MotoE. E in giornata, nell’altra gara della MotoE dopo l’annuncio della sospensione del campionato dedicato alle elettriche dal 2026, a vincere è stato il riminese Matteo Ferrari.

Non resta che festeggiare e il Motoclub Renzo Pasolini potrà farlo anche questa mattina nel corso dell’iniziativa che ha organizzato a partire dalle 9,30 in piazzale Fellini, davanti al Grand hotel. Al mattino fino a mezzogiorno i bambini potranno provare le minimoto seguiti da personale qualificato. Il Motoclub ha messo a disposizione anche istruttori federali per far comprendere ai bambini dai 6 anni in su come andare con le minimoto. Piccoli Bezzecchi crescono. L’iniziativa sarà replicata nel pomeriggio di oggi, ma a partire dalle 15 perché prima saranno tutti attaccati allo schermo per vedere la gara della MotoGp. Bez parte davanti a tutti. Marquez vorrà rifarsi, ma ieri è finito a terra dopo avere superato Marco. Incrociando le dita sarà un Gran Premio dal sapor romagnolo a partire dall’inno cantato sulla pit lane da Mirko Casadei e una formazione di dieci musicisti.

Andrea Oliva