Biagini avverte i sindaci: "Tempo scaduto, è ora di preparare i bandi"

"Chiediamo di partecipare alle procedure per la pubblicazione dei bandi di concessione delle spiagge. Come è noto, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sancito che l’effetto di tutte le proroghe disposte al termine di scadenza delle concessioni, essendo in contrasto con il diritto europeo, sono da disapplicare. L’Adunanza Plenaria ha fissato come termine di efficacia delle concessioni ad oggi in essere la data del 31 dicembre". Il Cordinamento nazionale mare libero, guidato dall’ex assessore Roberto Biagini, torna sul tema bandi di spiaggia. Tempo (quasi) scaduto: "Dal momento che la data del 31 dicembre 2023 è alle porte, i comuni da voi rappresentati – scrive Biagini ai sindaci - come del resto tutti i comuni costieri italiani, avranno il preciso onere di predisporre le procedure per i bandi per quella parte di arenile in titolarità del demanio statale. Dovrete obbligatoriamente anche tenere in considerazione il giusto equilibrio tra spiagge libere e spiagge in concessione". Da ricordare che il governo non ha ancora diffuso i decreti attuativi.