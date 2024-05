’Biblio Up’, spazi chiusi dal 20 al 24 maggio

Lavori in corso per ’Biblio Up’ a San Giovanni in Marignano. Ovvero la biblioteca comunale e realtivi ambienti dedicati ai giovani, all’istruzione e ai cittadini. Lo spazio pubblico rimarrà chiuso dal 20 al 24 maggio per permettere la riqualificazione. Quindi con interventi di imbiancatura e sistemazione degli ambienti così da renderla più confortevole per gli utenti. Chiunque ne avesse necessità potrà comunque contattare il servizio. Come? Telefonando al numero 0541 828 157 oppure scrivendo una email a pubblica.istruzionemarignano.net oppure a bibliomarignano.net. Tutte le informazioni sono disponibli sul portale del Comune di San Giovanni in Marignano e nei canali istutzionali del municipio.