Biblioteca chiusa tre giorni per lavori

Nuovi interventi di riqualificazione per i contenitori culturali della città. Da domani a mercoledì, si procederà al rifacimento dell’impianto di sicurezza antincendio della biblioteca comunale di Cattolica, all’interno dell’ampio complesso del Centro culturale polivalente, che resterà chiusa al pubblico per tutte e tre le giornate per consentire gli interventi. "La sicurezza antincendio non è solo una questione tecnica – spiegano il vicesindaco e assessore alla Cultura Federico Vaccarini e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – È una responsabilità sociale fondamentale per tutelare la vita delle tante persone che ogni giorno frequentano il nostro principale centro aggregativo e culturale della città e per proteggere i beni documentari della biblioteca, testi che custodiscono il nostro grande patrimonio storico, artistico e culturale". Da giovedì la biblioteca riapre al pubblico con i consueti orari.