"Biblioteca, gli spazi sono troppo stretti"

"L’amministrazione ridurrà gli spazi della biblioteca, ma solo per trasferire nell’immediato il Museo delle radio d’epoca al piano terra dello stabile di via Paolo Guidi. Almeno non sembra più nei piani il trasferimento anche del Noi museo. Ma è una magra consolazione". A puntare il dito contro le rivoluzioni in biblioteca è Andrea Silvagni, consigliere di Alternativa Democratica: "Già gli spazi della Panzini sono stretti. La decisione del trasferimento del museo, prima della realizzazione della nuova biblioteca al Palacongressi, non valorizza la biblioteca stessa".