Biblioteca, in un anno 10mila accessi in più

Oltre 39mila gli utenti che nel 2024 hanno usufruito dei servizi del Centro Culturale Polivalente o partecipato agli eventi a Cattolica con ben 10mila accessi in più rispetto al 2023. La biblioteca, dunque, fa il pieno di utenti e si conferma uno dei luoghi di riferimento per la vita culturale della città e non solo. Tanti i dati positivi. Aumentati del 30 per cento circa gli eventi nel già ricco cartellone dell’ente che conferma anche il trend in aumento dei prestiti: ben 23.951 quelli esterni (libri e dvd) registrati nel 2024. Ancora più stretto il rapporto con le scuole di Cattolica: sono state prestate infatti 48 scatole di libri. Palma d’oro ai bambini e alle bambine delle elementari, costantemente esortati ad usare le collezioni della biblioteca da parte di tutto il personale scolastico. Oltre 70 le classi di Cattolica e delle zone limitrofe (Gabicce, Case Badioli) che si sono recate in biblioteca per partecipare ai vari laboratori condotti dallo staff del Cetro. Sul fronte dei prestiti, il podio dei libri (settore adulti) più prestati è tutto al femminile e vede svettare "Cuore nero" di Silvia Avallone (20 prestiti) seguito da "L’età fragile" di Donatella Di Pietrantonio (19 prestiti) e "Il treno dei bambini" di Viola Ardone (18 prestiti). Nel settore dei piccoli, invece, sul gradino più alto del podio si è piazzato "Chissà se oggi incontrerò il lupo" di Cristina Petit (11 prestiti). Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale e l’assessore alla Cultura Federico Vaccarini.

lu.pi.