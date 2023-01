Biblioteca, la pandemia è un ricordo Tornano a crescere ingressi e utenti

La pandemia è ormai lontana anche tra gli scaffali della biblioteca comunale di Misano. Nel 2022 sono tornati a crescere gli utenti con un saldo positivo di 266 tesserati, mentre gli ingressi complessivi sono stati 18.883. Considerando anche la novità del prestito in dvd, i movimenti complessivi sono stati 19.706. Sono ripartite anche le attività come ‘Domeniche in biblioteca’, molto frequentata dalle famiglie. È tornata in estate la ‘Biblioteca illuminata dei piccoli’, con le sue letture teatrali e musicali in giardino. E si è consolidata la collaborazione con le scuole grazie al ‘Progetto Lettura’. I titoli più letti del 2022 sono i romanzi ‘Cambiare l’acqua ai fiori’ di Valerie Perrin, ‘Oliva denaro’ di Viola Ardone e ‘L’equazione del cuore’ di Maurizio De Giovanni; per la letteratura ragazzi vincono gli escape book ‘La villa misteriosa’ e ‘Incubo al luna park’ seguiti dal manga ‘B.o.d.y’.

Il dvd più visto è stato il film d’animazione ‘Luca’ seguito da ‘Star wars: l’ascesa di Skywalker’, ‘Wonder woman 1984’ e ‘Jungle Cruise’.