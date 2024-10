"Biblioteca speciale per i bimbi dislessici"

"Oggi nel mondo è la giornata in cui monumenti, palazzi, piazze si coloreranno di azzurro per sensibilizzare la gente sui disturbi specifici dell’apprendimento. Noi illumineremo di azzurro il Campanone. Ma a Santarcangelo presto faremo un passo in più. Alla biblioteca ’Baldini’ a breve aprirà una nuova sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi con dislessia", annuncia Filippo Borghesi, l’assessore ai servizi sociali (nella foto insieme a Simona Lombardini). Nella nuova sezione della biblioteca "ci saranno libri e materiali illustrati, utilizzando la comunicazione aumentativa alternativa". In futuro, attraverso la collaborazione con l’Aid (l’associazione italiana dislessia) e altre associazioni del territorio, "renderemo la nuova sezione della ’Baldini’ una risorsa preziosa anche per le scuole".