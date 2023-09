Bici a bordo

Parte lunedì la fase sperimentale di trasporto delle bici non pieghevoli a bordo del Metromare, che durerà quattro settimane, poi sarà compiuta una valutazione su eventuali correzioni da apportare al regolamento prima di renderla definitiva. In questa fase è prevista la presenza di ‘facilitatori’ che, oltre a dare indicazioni ai passeggeri, verificheranno le procedure adottate. Il servizio sarà offerto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. La pulizia del mezzo, l’ancoraggio efficace e la sua stabilità, il controllo diretto, l’ascolto delle indicazioni del personale, saranno atteggiamenti fondamentali per garantire una fruizione rispettosa di tutti i passeggeri a bordo. Potranno essere ospitate al massimo due biciclette non pieghevoli. Non sono ammesse quelle elettriche.