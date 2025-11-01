Bici colpita da auto: grave un bimbo di 7 anni

Stavano viaggiando in via Mario Damerini a bordo di una bicicletta, in zona stadio, quando una Toyota Yaris con targa sammarinese li ha colpiti e rovesciati sull’asfalto. È questa la ricostruzione di un tremendo incidente avvenuto ieri sera intorno alle 19 a Rimini e in cui sono rimasti feriti un uomo di 40 anni e suo figlio di 7, che si trovava a bordo del seggiolino posteriore della bicicletta.

Secondo quanto è stato ricostruito sinora dal personale della polizia locale intervenuto, la bicicletta con a bordo padre e figlio proveniva da via Luzzati prima di immettersi in via Damerini. Sarebbe stato a questo punto che è avvenuto l’impatto con l’auto a bordo della quale si trovava una coppia di coniugi. A seguito dell’urto violento, la bicicletta è caduta a terra e il 40enne e suo figlio di 7 anni sono stati sbalzati sul parabrezza, che si è infranto per l’impatto, prima di finire poi sull’asfalto.

La dinamica dell’incidente ha sin da subito allarmato i presenti e sono partite le chiamate al 118, intervenuto sul posto con l’automedica e due ambulanze per stabilizzare i feriti. Sul posto, appunto anche la polizia municipale di Rimini che è stata incaricata di compiere gli accertamenti del caso e per chiu è stato necessario chiudere per diverso tempo la strada, con conseguenze sul traffico della zona. I due feriti sono stati quindi caricati sulle ambulanze e trasportati d’urgenza con codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini, dove si trovano tuttora. Sotto choc invece la coppia di coniugi che si trovava alla guida della Yaris e la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori.