Bici d’epoca e bellezze del territorio. Tutti in sella per la Titanica

Si parte da Borgo per poi toccare tutti i Castelli, sconfinando fino a San Leo, Santarcangelo e Verucchio. A San Marino torna la Titanica, la ciclostorica non agonistica per bici d’epoca organizzata dall’Associazione sportiva Virtusbike in programma il 14 e 15 giugno, settima tappa del Giro d’Italia d’Epoca. "La Titanica – spiegano gli organizzatori – non è solo un evento rievocativo, ma un vero e proprio manifesto di valori che promuovono la sostenibilità a 360 gradi, da un punto di vista ambientale con l’uso della bicicletta come mezzo per esplorare il patrimonio locale, economico, con il recupero di mezzi e abbigliamento d’epoca, infine educativo con l’esperienza della fatica e impegno per raggiungere un obiettivo". Per partecipare occorre una bici costruita prima del 1987 e abbigliamento da bicicletta d’epoca o di ispirazione storica. I partecipanti potranno scegliere tre percorsi suggestivi, adatti a diversi livelli di preparazione. E quest’anno l’itinerario si arricchisce di una nuova tappa nel centro storico di Santarcangelo di Romagna, in concomitanza all’inaugurazione del percorso ciclopedonale sul Marecchia. "Importante novità dell’edizione 2025 è la collaborazione con l’associazione BattiCinque, in linea ai valori di inclusione sociale e allo spirito di amicizia e solidarietà che caratterizza il ciclismo d’epoca, dove nessuno resta indietro".

La Titanica è anche l’occasione per scoprire le bontà del territorio, con la possibilità per i ciclisti di gustare nei diversi punti di ristoro una grande varietà di specialità locali. Ma è ricco anche il programma di eventi collaterali con la possibilità per gli accompagnatori di visite guidate in centro storico, di visitare il mercatino di abbigliamento e accessori per il ciclismo vintage. "La Titanica è in continua crescita – dice il segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini – sia dal punto di vista qualitativo che in quello relativo ai numeri e messaggi dei quali si fa promotore, un coinvolgimento esteso non solo a San Marino ma anche ai comuni limitrofi, ai quali ci unisce forte collaborazione e unità d’intenti". "Un viaggio emozionante – per il segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi – che riporta al significato più vero del ciclismo, quello che lo connota come sport individuale ma fatto in gruppo, con spirito di squadra, in un’ottica di inclusione e la solidarietà che ha caratterizzato in particolare il ciclismo d’epoca". Le rievocazioni storiche "trovano – dice il segretario particolare della Segreteria Turismo, Alan Gasperoni – all’interno del territorio una location perfetta, in grado di richiamare molti appassionati e curiosi".