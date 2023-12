Bici elettriche rubate: traffico stroncato

Una compravendita sospetta di bici elettriche rubate. È quella scoperta dagli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini, che l’altro ieri attorno alle 18.30 hanno fermato, a Marina Centro, un ragazzo impegnato in un’accesa discussione con un uomo più anziano. Quest’ultimo aveva riportato indietro al giovane una bicicletta, in quanto - a suo dire - non funzionante. Gli agenti hanno notato che la bici in questione era stata ridipinta. È quindi scattata la perquisizione e nel garage del giovane sono state trovate altre due bici oggetto di furto, oltre a delle bombolette spray. Il ragazzo è stato denunciato per ricettazione. Le bici si trovano ora nella sede del comando della polizia locale a disposizione per essere visionate da chi ha subito un furto.