Bici ’pirata’ sul lungomare: "È pericoloso"

Bello il lungomare, ma bimbi in pericolo: troppe bici sfrecciano a ogni ora del giorno e della notte. L’ultimo tratto del nuovo lungomare intitolato a Raffaella Carrà è al rush finale. Quasi completati i lavori per la parte pubblica della passeggiata ciclopedonale, nella tranche finale che va dal bagno 16 ai confini con San Mauro Mare, in zona Cagnona. In fase di ricostruzione - completamente rinnovati - stabilimenti balneari e chioschi bar della zona, secondo le indicazioni del nuovo piano dell’arenile. "La passeggiata è bella – attacca un operatore della zona –, ma purtroppo non ci passano solo persone a piedi, ma troppa gente alla guida di mezzi vari. Che creano situazioni di pericolo a quanti frequentano la spiaggia". In ’libera uscita’ sulla passeggiata ciclopedonale biciclette, monopattini ’classici’ ed elettrici, ben più veloci, bici elettriche, persino dei risciò.

"Purtroppo non c’è l’abitudine – spiega un albergatore della Cagnona – da parte dei turisti a ritrovarsi con mezzi che sfrecciano velocemente, oltretutto senza emettere alcun rumore che faccia avvertire della loro presenza. E’ capitato più volte che dei bambini abbiano rischiato di essere travolti". "In realtà un anziano turista straniero – aggiunge un bagnino – è stato ’arrotato’ da un ciclista, ho visto io la scena. Si è arrabbiato, e aveva ragione. Ormai è partito. Si è beccato i cantieri aperti con gli operai e i bagnini al lavoro con trapani e escavatrici, poi i ciclisti. Speriamo che l’anno prossimo ritorni". "La mia bambina – sbotta una turista tedesca, proveniente dalla Baviera – è stata quasi travolta da un ragazzo con il monopattino elettrico. Non si era accorta di niente, e stava spostando il secchiello con le palette per andarlo a riempire d’acqua. Così non va".

Il problema è che il lungomare tecnicamente è in effetti ’ciclopedonale’, quindi autorizzato al transito anche dei velocipedi (e monopattini). Impensabile installare cartelli con limitazioni di velocità, anche perché poi servirebbero dei vigili per i controlli. Ma il problema, già sollevato lo scorso anno con l’apertura del precedente tratto di lungomare, resta. "E si aggrava addirittura nelle ore serali – aggiunge un altro operatore turistico – quando a causa della scarsa illuminazione le biciclette in transito sono ancora meno visibili rispetto al giorno. Con aumento della pericolosità della strada". Chicca finale, i cicloamatori: "Ne sfilano spesso, non uso il termine a caso – chiosa un bagnino –. Sono vestiti di tutto punto per le gare o esibizioni che siano, transitano sulla spiaggia per farsi notare a velocità elevata, anche sopra i 25 chilometri orari. I turisti devono tenere d’occhio di continuo i bambini, mentre prima potevano lasciarli tranquillamente giocare da soli".