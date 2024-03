Bici sul lungomare, stop al caos

In arrivo oltre cento nuovi posti per le biciclette, con rastrelliere distribuite lungo tutta la passeggiata e soprattutto negli spazi tra spiaggia e gli arredi. Per il nuovo lungomare della Regina si annunciano aggiustamenti, dopo i problemi rilevati durante la stagione scorsa. "Abbiamo già deliberato di allestire le rastrelliere per le bici nelle zone dove ci sarà più bisogno – fa il punto Alessandro Uguccioni, l’assessore ai lavori pubblici di Cattolica – Mentre in estate torneremo ad allestire parcheggi per moto e scooter nelle vie limitrofe alla passeggiata a mare dove ora, in inverno, sono tornati i posti auto. Definiremo alcuni dettagli proprio per migliorare l’opera". Previsti (come era già stato anticipato) anche nuovi cestini per i rifiuti. Nelle prossime settimane, con le prime aperture di attività turistiche e commerciali in occasione di Pasqua, si partirà con l’installazione delle prime rastrellerie per le bici.