Bicicletta e treno per una mobilità verde

Un percorso in bicicletta e in treno che ha visto nella Ciclovia Adriatica la sua massima espressione, partito due giorni fa da Ravenna e conclusosi ieri mattina a Rimini. È questo il punto di partenza dell’Adriatica Bike Tour 2025, staffetta organizzata dalla regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Cyros e in collaborazione con Itl e Fiab, per arrivare a promuovere una mobilità

sostenibile e orientare i cittadini verso un’idea alternativa di trasporti, basata sul principio delle due ruote della bici. "Crediamo moltissimo nell’intero progetto di mobilità sostenibile – ha sottolineato l’assessora regionale ai trasporti e infrastrutture Irene Priolo – Che consentirà una grande valorizzazione dello spostamento e aumenterà l’attrattività della regione". Roberta Frisoni, assessora regionale al turismo, ha aggiunto che "rappresenta anche una straordinaria leva di crescita per il turismo, che è fortemente attratto dalla mobilità ciclabile". Si parla di un principio caro alla città di Rimini, che vede già realizzati 194 chilometri di pista ciclabile e "che ha dato un contributo di grande qualità alla Ciclovia adriatica, rendendo pedonali i suoi 16 km di costa, da Torre Pedrera a Miramare – ha commentato il sindaco Jamil Sadegholvaad – Dobbiamo proseguire su questa strada, sia per i cittadini sia per i turisti che sempre più apprezzano questo tipo di trasporti, e anche perché è giusto tutelare l’ambiente e comprendere che esistono sistemi di mobilità che fanno bene ad esso e a noi stessi". Occhi puntati sul tema anche in prospettiva di Velo-city, la più grande rassegna mondiale sulla mobilità ciclabile che, nel 2026, sarà in città.

Anna Bellocchi