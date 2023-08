"Biciclette pirata sul lungomare: è una giungla"

"Occhio alla bici!". È questa la frase che più di altre si sente passeggiando per il lungomare di Bellaria, in particolare da piazzale Kennedy fino al bagno 16. Il motivo? Velocipedi che non vanno sempre ad una consona velocità. Lo testimoniano i bagnini dei tratti di pista ciclabile interessati: "Le bici vanno troppo veloci, possono fare male ai bambini e agli anziani. Proprio l’altra sera un ragazzino ha preso in pieno una signora. L’abbiamo aiutata e curata come potevamo. Sembra che le bici facciano la gara della nove colli". Dal bagno 19 segnalano invece: "Dovrebbe essere vietato l’uso della bicicletta, se guidata in questo modo. Vanno fatti più controlli e va posta più attenzione alla guida". Un problema che non riguarda però solo i veicoli a due ruote, ma anche i monopattini: "Chi guida questi mezzi va velocissimo. Andrebbe messo un limite di velocità ai monopattini, proprio come si fa con gli altri mezzi di trasporto. L’ideale sarebbe mettere il limite dei 15 chilometri orari", sostiene un turista.

Biciclette, monopattini, ma a detta del bagno 32 "ci sono anche tanti tandem che non dovrebbero passare. Ovviamente sfrecciano." A segnalare un altro problema del lungomare bellariese, sono i bagnini dei bagni 15-16: "Oltre i problemi legati alla viabilità notiamo che ci sono alcuni proprietari dei cani maleducati. Fanno urinare gli animali dentro le fioriere, sulle piante e sui cestini. Non è accettabile". Pareri diversi invece per lo stabilimento balneare Playa del sol: "La situazione è abbastanza tranquilla. I ragazzi vanno veloci, ma i signori vanno un po’ più lenti".

E ancora, un altro componente: "E’ tutto regolare. Ci sono persone che vanno più veloci, ma la situazione è nella norma". E riguardo ai tandem altri bagnini testimoniano: "i casi dei veicoli a quattro ruote sono sporadici e non pericolosi. La passeggiata è bella, lunga, è apprezzata a seguito dei tanti interventi di abbellimento del comune in questi anni".

A delineare la situazione e a tranquillizzare i cittadini è direttamente il vicesindaco Brunoangelo Galli: "Come amministrazione comunale da sempre facciamo attenzione alla sicurezza stradale. È un tema che ho molto a cuore. Già la scelta di non fornire il servizio di sharing dei monopattini è in questo senso una scelta oculata. È sacrosanto, comunque, che i cittadini possano muoversi con il mezzo che più preferiscono. In linea con il nuovo codice della strada, cercheremo di rendere le strade più sicure, e porremo ancora più attenzione. Saremo più incisivi, ma non repressivi".

Aldo Di Tommaso