’Biglietti agli amici’ celebra Tondelli: "A Rimini la cultura si è risvegliata"

Nel ricordo di Pier Vittorio Tondelli, per un intenso viaggio tra la letteratura e le arti. Appuntamento dal 17 al 19 giugno con la quinta edizione di Biglietti agli amici, il festival ideato e diretto dallo scrittore Marco Missiroli in cui tanti personaggi si alterneranno sul palco per condividere storie, visioni, canzoni, riflessioni. Tre giorni di eventi in cui saliranno sul palco ospiti come Niccolò Fabi, Michela Giraud, i fratelli D’Innocenzo, Stefano Massini e tanti altri. Un’edizione che rinnova il legame con l’eredità di Tondelli e la celebra a 40 anni dall’uscita di Rimini e a 70 dalla nascita dell’autore dalla cui opera del ‘91 prende il nome il festival.

"Rimini è un luogo che sa offrire uno sguardo culturale adatto a tutte le età – spiega Missiroli – e Biglietti agli amici non poteva essere organizzato in un luogo diverso da questo. Per la prima volta l’evento va a scoprire quel ponte che parte dalla massa e arriva alla nicchia, rivolgendosi a tutti. Cerchiamo quel risveglio culturale proprio di una città vivace come Rimini in cui porteremo tante voci pronte a farsi sentire". Il festival si aprirà martedì 17 al cinema Fulgor (dalle 12 alle 17) con la proiezione integrale della serie di sei episodi della serie Dostoevskij, diretta dai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo. A seguire, dalle 20, nella piazza sull’Acqua La voce di Pier Vittorio Tondelli passerà attraverso i racconti dello scrittore Enrico Brizzi e le letture di Tamara Balducci. Alle 21 I mondi e le visioni dei fratelli D’Innocenzo catapulteranno il pubblico in un dialogo con due degli autori più originali del cinema italiano contemporaneo. A chiudere poi la prima giornata di Biglietti agli amici ci penserà l’attrice Michela Giraud in La verità fa ridere, con il suo viaggio ironico nel mondo dello spettacolo.

Il secondo giorno del festival, mercoledì 18, partirà in musica con il live acustico Femina: la voce che si fa corpo di Ginevra (alle 20). Alle 21 poi gli scrittori Veronica Raimo e Alcide Pierantozzi presentano al pubblico Sabbie e sbilanci: crescere in disequilibrio, un racconto sull’inadeguatezza e la bellezza di sentirsi fuori asse. Gran finale di giornata (alle 22) con l’incontro I fatti, le voci, il tempo, dialogo tra il direttore de Il Post Francesco Costa e il giornalista Stefano Nazzi, moderato da Marco Missiroli, sul tema dell’informazione italiana. Nell’ultima giornata di eventi si tornerà dapprima al Fulgor (alle 17.30) per la proiezione di Fabi Silvestri Gazzè, un passo alla volta, il documentario che racconta l’amicizia e il percorso dei tre cantautori. A seguire l’incontro (alle 20 nella piazza sull’Acqua con la storica dell’arte Annie Cohen-Solal, che condurrà il pubblico in un viaggio nella vita di Picasso. Sarà poi il narratore e drammaturgo Stefano Massini a prendere la scena (alle 21) con Donald: anatomia di un’epoca, il suo racconto inedito sul presidente degli Stati Uniti. Saranno poi il cantautore Niccolò Fabi e i filosofi Maura Giacinto e Andrea Colamedici a far calare il sipario su Biglietti agli amici con La voce e il senso (alle 22), un dialogo che intreccerà pensieri, musica e vita. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.