Biglietti agli amici, dalla Fagnani a Garrone

Un viaggio culturale tra le pagine della letteratura e delle arti in una cornice di eccezione. La piazza sull’Acqua di Rimini si prepara ad accogliere la quarta edizione di Biglietti agli amici, da leggere e discutere nell’ora più bella, quella del tramonto che accompagna al cielo stellato. Appuntamento dal 25 al 27 giugno per una tre giorni serale in cui gli incontri partiranno dalle 20 dando il benvenuto tutte le arti, in un vortice di interventi, concerti e filmati: dal cinema, alla letteratura, dalla musica allo spettacolo.

Quest’anno la rassegna ricorderà due grandi scrittrici scomparse: Michela Murgia, tra i protagonisti della prima edizione del festival e la poetessa Patrizia Cavalli. Tanti i temi che verranno trattati: la cronaca della natura, la politica e la musica. Saranno poi altrettante le voci che discuteranno su questi argomenti. Sono diciannove gli ospiti attesi per l’evento culturale. Tra i tanti Francesca Fagnani, Niccolò Ammaniti, Luca Bizzarri, Matteo Garrone, Marco Missiroli, Margherita Vicario e tanti altri. Sempre di più Biglietti agli amici è diventato un importante appuntamento delle serate estive riminesi, accogliendo una comunità di attenti lettori, curiosi e appassionati pronti a mettersi all’ascolto. "Biglietti agli amici inaugura un viaggio culturale dedicato all’arte che rompe i guinzagli dell’ovvietà – racconta Marco Missiroli, scrittore riminese fra gli ospiti del festival –. A Rimini saranno dieci gli appuntamenti per un inno all’avventura di essere noi stessi, nella città che è sempre stata se stessa".

Il primo capitolo di Biglietti agli amici inizia celebrando la scrittrice scomparsa con ’La voce di Michela Murgia’, attraverso le righe della sua autobiografia postuma. Nella stessa serata voce anche al premio Strega Niccolò Ammaniti che racconta il suo percorso artistico tra romanzi e serie televisive, passando per la passione per i videogiochi ed il cinema. Ultimo appuntamento di serata con il candidato agli Oscar con il fim ’Io capitano’, Matteo Garrone pronto a ripercorrere la sua carriera artistica dagli albori ad oggi.

La seconda serata di appuntamenti si apre con il ricordo della poetessa Patrizia Cavalli attraverso il documentario - intervista firmato da Annalena Benini e Francesco Piccolo. A seguire Margherita Vicario per un viaggio tra immaginazione, fantasia e talento di tutte le compositrici che sono rimaste nascoste tra le pagine della storia. Sara ’Un racconto di una Belva’ a chiudere la penultima giornata di Biglietti agli amici. Sul palco Francesca Fagnani incontra Irene Graziosi ed il premio Strega Nicola Lagioioa.

Il capitolo finale dell’appuntamento artistico inizia con lo scienziato e divulgatore Stefano Mancuso, tra le massime autorità mondiali nello studio delle piante. Il professore porta una lectio sul potere dei vegetali. Con ’Non hanno un amico’ sale invece in cattedra Luca Bizzarri, attore, comico e podcaster. Dalla piazza sull’Acqua di Rimini Bizzarri racconta la politica, i fenomeni sociali e i costumi di un nuovo millennio tra nostalgia e desiderio di innovazione. Un concerto sotto le stelle per chiudere al meglio la tre giorni riminese con il live set di The Oze in ’Inner space blues’. Tom Neale, in arte The Oze, è un chitarrista e cantante che propone un rock sperimentale dalle influenze del cantautorato britannico. A Biglietti agli amici porta sul palco il suo primo Ep ed inediti prossimi all’uscita. Ingresso libero.

Federico Tommasini