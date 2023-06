Biglietti agli amici, si parte martedì

Inaugura martedì a Rimini il festival ‘Biglietti agli amici’, una tre giorni tra racconti, suoni e voci. La prima giornata si apre alle 19, al Fulgor, con la proiezione del film "Infinito. L’universo di Luigi Ghirri". La rassegna si sposta poi alla Piazza sull’Acqua (teatro di tutti gli eventi) con un incontro alle 20.30 dedicato al grande fotografo e un dialogo tra Adele Ghirri e lo scrittore Marco Missiroli. Alle 21 sarà poi ospite Paolo Giordano con la sua opera "Tasmania" e alle 22 protagonista Malika Ayane con il libro d’esordio "Ansia da felicità", in dialogo con Fabio Canino. Il giorno seguente, alle 20.30, una lectio di Melania G. Mazzucco dedicata alle donne e all’arte; alle 21.30 l’attore Fabrizio Gifuni si racconta alla conduttrice radiofonica Laura Piazzi e alle 22.30 l’attrice e autrice Chiara Francini dialoga con Irene Graziosi partendo dal nuovo libro "Forte e Chiara". Giovedì al via alle 20.30 con un appuntamento dedicato al fotografo Marco Pesaresi; alle 21 si parla di dolore e speranza con gli autori Matteo B. Bianchi e Antonella Lattanzi e alle 22 un viaggio onirico con lo psichiatra Vittorio Lingiardi e il suo libro "L’ombelico del sogno". Finale in musica con i Corner Bloom. Ingresso gratuito.