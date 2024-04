Bigliettini d’odio contro Petitti e Notaro: denunciato hater

Rimini, 12 aprile 2024 – Una serie di ‘pizzini’ lasciati sotto la porta di ingresso della Casa delle Donne in piazza Cavour. Ritagli di giornale con articoli riguardanti l’associazione Rompi il silenzio, che si batte contro la violenza di genere, oltre ad Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, e Gessica Notaro, la riminese sfregiata al volto con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017. Su quei pezzi di carta, ritrovati dalle volontarie che operano all’interno della Casa delle Donne tra ottobre e novembre del 2022, erano riportate insulti e frase offensive, anche a contenuto sessista, sia contro la Petitti che contro la Notaro, prese di mira per alcune dichiarazioni pubbliche o per la loro partecipazione ad eventi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a lasciare i pizzini fu un 62enne di origine pugliese, un senza fissa dimora stanziato a Rimini, mosso da un astio inspiegabile e immotivato contro le due donne. Sarà ora il giudice di pace di Rimini a doversi pronunciare in merito alla vicenda. Dopo la denuncia presentata da Petitti e da Notaro, contro il 62enne - difeso dall’avvocato Leanne Arceci - è stato aperto un procedimento per l’ipotesi di reato di diffamazione.

Ieri mattina, a seguito di decreto di citazione, si è tenuta l’udienza predibattimentale, al termine della quale il tribunale di Rimini in composizione monocratica ha sollevato un dubbio di competenza rispetto al capo di imputazione, rimandando dunque la ‘palla’ al giudice di pace. Né Petitti né Notaro si sono costituite come parte civile nel procedimento. Dal canto suo, il 62enne non avrebbe voluto spiegare in maniera approfondita i motivi che l’hanno spinto a scagliarsi in quel modo e con quei toni contro la presidente dell’assemblea legislativa e la nota showgirl e attivista, scrivendo quelle frasi sopra i ritagli di giornale e infilandoli sotto la porta della Casa delle Donne, un luogo dove le donne possono ricevere informazioni sui servizi offerti dal Comune e assistenza in caso di necessità.

Quanto alla Notaro, non è la prima volta che la ragazza finisce nel mirino degli hater. Nel 2017 Gessica era stata pesantemente insultata da alcuni leoni da tastiera che le avevano rivolte delle offese pesanti in risposta ad un suo commento Facebook nel quale si diceva dispiaciuta per la chiusura del delfinario di Rimini, dove lavorava come istruttrice di leoni marini. Nel 2018 altri insulti, estremamente violenti, contro la riminese sfregiata con l’acido da parte di utenti anonimi che in seguito erano stati identificati e denunciati.

La stessa Notaro, attraverso i suoi profili social, ha più volte raccontato gli attacchi subiti sul web. A settembre, Gessica è convolata a nozze con il campione di equitazione Filippo Bolognini, nel corso di una cerimonia svoltasi nella Reggia di Venaria Reale.