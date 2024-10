Bigucci a San Giovanni si regala il nuovo frantoio per i 70 anni di attività

Il frantoio oleario Bigucci ha presentato il nuovo impianto per celebrare oltre 70 anni di storia e tradizione lavorativa e familiare, una realtà capace di rinnovarsi ed innovarsi. Il nuovo frantoio sostituisce le vecchie presse tradizionali, realizzate nel 2003, con un nuovo impianto più moderno e innovativo dotato di un modulo Chiller per il raffreddamento della pasta delle olive e 4 gramole "green line edition" in acciaio inox inossidabili, sottovuoto e a temperatura controllata sotto i 27° con un "decanter bifase" per la separazione in continuo dell’olio dalla sansa. Questa lavorazione meticolosa permette di conservare al meglio tutte le proprietà, in particolare il profumo intenso ed inconfondibile dell’oliva fresca.