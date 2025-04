Bike e monopattini, parte il servizio

Pedalate! Domani alle 11,30 in piazza del Popolo (di fronte al municipio), inaugurazione "del nuovo, prezioso servizio di sharing bike e monopattini pronto a partire a Bellaria Igea Marina". Servizio frutto della collaborazione sperimentale tra amministrazione e Lime Technology, azienda leader a livello mondiale nel campo dei veicoli elettrici condivisi. "Un’occasione (quella di domattina, ndr) aperta a tutta la cittadinanza – spiega l’amministrazione – in cui saranno fornite informazioni utili per cominciare a fruire del servizio sin da subito".