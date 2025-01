Bike park, crescono gli accessi . E le ciclabili si allargano ancora

Bike Park in stazione: numeri in crescita. Circa 60mila gli accessi per il deposito della bicicletta (2mila in più rispetto all’anno precedente), 8mila per il noleggio bici (il 25% in più rispetto al 2023), 11mila accessi per il servizio di deposito bagagli, in linea con l’anno precedente, 27mila utenti per il servizio bar che ha visto crescere i suoi accessi anche nel periodo oltre quello estivo, in occasione di fiere e congressi. "Un trend in aumento – sottolinea l’amministrazione comunale – per tutti i servizi offerti e in particolare per quanto riguarda il noleggio".

Nel 2024 sono stati implementati i servizi di deposito bici, un padiglione è dedicato esclusivamente al deposito, che può contenere fino a 160 bicilette, in stalli numerati. Di questi stalli 70 sono stati assegnati ai clienti che hanno un abbonamento annuale al Bike Park. Cresce anche, segnala il Comune, la rete ciclabile cittadina: "nel 2020 i chilometri totali di ciclabili erano 123, nel 2025 superano i 135 km: una rete di percorsi che collega il mare, la città e la campagna".