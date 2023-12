Bilancio con perdita di 16 milioni: "Fontanot fallita per malagestione"

Sulla vicenda della crisi Fontanot, dove dal 4 dicembre scorso pesa l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, è doveroso riavvolgere il nastro per capire come e perché una delle aziende fiore all’occhiello del made in Italy sia stata obbligata a portare i libri in tribunale. Già alla fine d’esercizio del 2022 la Fontanot Spa chiudeva con perdite a bilancio di oltre 16,7 milioni di euro a fronte di un fatturato da 30 milioni. Tensioni finanziare a cui si aggiunsero, secondo quanto riportato nei verbali d’assemblea di giugno scorso, anche le inaspettate dimissioni – a dicembre 2022 – dell’ex ad Massimiliano Pianacci. L’amministratore, stando ai verbali, si rese non rintracciabile senza provvedere al passaggio delle consegne. Nei verbali veniva poi sottolineato il danno causato dalle piogge alluvionali nel mese di maggio allo stabilimento di Cerasolo, reso pertanto parzialmente inagibile. I fratelli Fontanot: Francesco (presidente), Michele e Laura, durante il consiglio d’amministrazione sottolineavano inoltre i fattori negativi che avevano incrementato le tensioni finanziarie dell’azienda, inclusi l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia elettrica e del gas e, non ultimi, i listini bloccati e corredati in più da penali in caso di mancate consegne delle merci. Perdite esorbitanti che spinsero il collegio sindacale a esprimere un "giudizio negativo" sull’andamento dell’azienda già ad aprile 2023. La Fontanot Spa controllava completamente anche due società estere, rispettivamente in Romania e nel Regno Unito. Al passivo milionario, si aggiunge poi quello del trattamento di fine rapporto, tuttora dovuto, a 112 fra dipendenti ed ex dipendenti, ed attestato a ben 462mila euro. A commentare la liquidazione della Fontanot torna il sindacalista Cgil, Renzo Crociati, che parla di "un profondo disagio dei lavoratori a rischio licenziamento e della necessità di aprire un confronto per utilizzare la cassa integrazione per cessazione di attività". Reazioni arrivano anche dalla consigliera provinciale con delega al lavoro, Alice Parma: "Vigileremo sulla procedura fallimentare con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, che stanno attraversando un periodo complicato dal punto di vista economico e incertezze per il futuro occupazionale, e sosterremo la richiesta sindacale di utilizzo degli ammortizzatori sociali, auspicando che si facciano avanti acquirenti per l’azienda, acquirenti che non è stato possibile individuare nonostante l’attenzione con cui la Provincia ha condotto, in questi mesi, il tavolo di concertazione". Parole dure, infine, quelle di Mauro D’Accardi, portavoce dei dipendenti della Fontanot: "L’azienda è fallita per malagestione e crisi finanziaria e i dipendenti sono rimasti allo sbando e non sono stati tutelati in nessun modo". Ulteriori evoluzioni sul fronte occupazionale arriveranno lunedì prossimo, quando i lavoratori incontreranno il curatore Alessandro Bonfè e il sindacato.

Andrea G. Cammarata