Bilancio consolidato. Ritirata la delibera

La maggioranza ritira la delibera sul bilancio consolidato di Cattolica dal consiglio comunale, avvenuto giovedì sera, e scoppia la bagarre politica: "La maggioranza consiliare è stata costretta dal sottoscritto a ritirare la delibera sul bilancio consolidato – rivendica Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega – e dunque è tutto rimandato per il documento che ha lo scopo di rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione finanziaria e patrimoniale e le varie attività svolte dal Comune, attraverso le proprie società controllate e partecipate. Dal punto di vista legislativo la conseguenza della mancata approvazione del bilancio consolidato entro i termini di legge, è che il Comune non può assumere personale fino a quando non c’è l’approvazione. Questa vicenda non è solo un errore tecnico, è uno scivolone amministrativo".

Ma agli attacchi dell’opposizione arriva veloce come una frecca la replica della sindaca Franca Foronchi, con delega al Bilancio, che spiega: "In commissione consigliare Cecchini aveva detto che avrebbe richiesto il ritiro della delibera, perché non era stata inclusa una società nel perimetro del consolidamento. Siccome i valori del bilancio rapportati alla nostra partecipazione in tale società risultavano inferiori al 3 per cento, parametro che può essere interpretato come motivo di esclusione dal consolidato, noi questa volta abbiamo deciso di accogliere la richiesta nell’ottica della collaborazione, in quanto i nostri tecnici ci hanno detto che valutando anche altri parametri, poteva essere interpretata come da lui ritenuto. Tengo ad evidenziare che si tratta di un bilancio prevalentemente tecnico. Visto che tutto ciò non comportava sconvolgimenti, se non l’impossibilità di assunzioni del personale fino alla sua approvazione, abbiamo deciso di posticiparlo al 31 ottobre. Il nostro modo di fare politica è questo, ascoltare e collaborare".