Bilancio, il Titano sorride. Oltre 50 milioni d’avanzo

"Il Rendiconto finanziario 2022 chiude con un avanzo d’amministrazione di 38 milioni di euro e il bilancio economico-patrimoniale chiude con un avanzo di gestione di circa 15 milioni di euro. Pertanto i risultati sono positivi". A mettere i puntini sulle i è la segreteria di Stato alle Finanze. Per condividere "con la cittadinanza – dicono dalla Segreteria del ministro Marco Gatti – alcuni punti per fare chiarezza su notizie distorsive uscite nelle ultime ore, notizie che non rispecchiano la reale situazione dei conti pubblici e generano confusione. Alla segreteria di Stato per le Finanze preme ricordare che i dati diffusi la scorsa settimana al termine della missione del Fondo monetario internazionale a San Marino, di cui si è data ampia diffusione, non sono frutto di una sua libera interpretazione ma oggetto di verifica e analisi da parte degli esperti del Fmi, pertanto non sono di parte, pertanto si tratta di dati oggettivi". Parole anche in risposta alla Csdl che di questo ha parlato nell’ultima puntata di ’Csdl Informa’. Sindacato che ha riportato alcune domande rivolte, mel consueto giro di incontri che ha coinvolto anche le organizzazioni sindacali, agli esperti del Fondo monetario sul Titano. "La prima domanda è stata – riferiscono dalla Csdl – sui numeri effettivi del Bilancio dello Stato. Infatti, da un lato il segretario di Stato alle Finanze afferma che il bilancio registra un attivo di 7 milioni, mentre un consigliere di maggioranza esperto della materia sostiene invece esserci un passivo di 60 milioni. Dunque chi dice la verità? Ci hanno risposto affermando che dipende, tra le altre cose, da come si valutano i numeri e quale peso si dà agli investimenti, alle spese ed altre voci; quindi, tutte e due le versioni, seppur totalmente discordanti, avrebbero un fondamento". Nella tabella "pubblicata dal Fondo Monetario – sottolinea il segretario Merlini – dalle stime per il 2023 sembra che il bilancio sia effettivamente in passivo, in quanto le spese superano i ricavi nella misura del 2,2% del Pil, pari a circa 40 milioni, confermando quindi la versione del consigliere di maggioranza e delle opposizioni, seppure con valori diversi. È una lettura da profani, per cui attendiamo di essere smentiti, nel caso". Smentita arrivata.