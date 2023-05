Bilancio in positivo A fronte di più spese

Durante lo scorso consiglio comunale a San Giovanni è stato approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2022. "Il 2022 è stato caratterizzato dal caro bollette di luce e gas e dall’aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi – afferma l’Assessore al Bilancio Elisa Malpassi – infatti l’ammontare della spesa per l’energia è passato dai 410mila euro del 2021 ai circa 740mila euro del 2022, mentre il riscaldamento è passato da 96mila a 206mila euro. Tale aumento è stato finanziato in parte da risorse proprie, in parte (per oltre 130mila euro) da trasferimenti correnti, nonchè da un’importante quota di avanzo libero, pari a circa 230.000 euro. Il debito risultava essere nel 2020 di quasi 16milioni euro, ma è arrivato nel 2022 a meno di 15milioni euro".

Sul fronte dei trasferimenti si registra invece una forte diminuzione, in quanto sono venuti a mancare i trasferimenti statali legati alla crisi economico-sanitaria, con una diminuzione di circa 300mila euro. Per quanto riguarda infine gli Oneri di Urbanizzazione sono stati incassati 271.485 destinati a spese di investimento e 221.000 destinati alla parte corrente, per un totale complessivo di 492mila euro.

Un bilancio sano, dunque, per un Comune che si conferma così in crescita anche nel 2022 nonostante l’aumento dei costi.

lu.pi.