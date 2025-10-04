Bilancio nel mirino dell’opposizione: "Tante criticità e debito elevato"

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di San Giovanni in Marignano, l’opposizione, lista "San Giovanni Viva", ha espresso voto contrario sul bilancio consolidato 2024 sottolineando alcune criticità dei conti marignanesi. Ed ora la forza di minoranza attacca: "Il documento approvato – spiega Claudia Montanari, coordinatrice di Fratelli d’Italia San Giovanni in Marignano – è un atto puramente tecnico, di difficile comprensione per i cittadini e privo di reale utilità politica. Il Comune consolida partecipazioni marginali e con un impatto praticamente nullo sui conti comunali. A fronte di ciò, poi, il bilancio consolidato appare come un adempimento burocratico, sproporzionato rispetto alla sua utilità".

Ed entrando più nel dettaglio: "Dall’analisi dei dati emergono inoltre alcune criticità – continua Claudia Montanari, consigliera comunale – con debiti ancora molto elevati, pari a quasi 16 milioni di euro, e risconti passivi per oltre 4,5 milioni di euro, che vincolano pesantemente la capacità di spesa dell’Ente. Si tratta di un documento che fotografa dati contabili ma non offre alcuna visione strategica né sulla gestione delle partecipate né sul futuro del nostro Comune", conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.