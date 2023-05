Bilancio salvo per un voto, maggioranza in bilico Il sindaco: "Costretti ai tagli, ma ci rifaremo"

Il bilancio è stato approvato, ma per un solo voto. A Poggio Torriana resta in bilico la maggioranza e la conferma è arrivata lunedì sera, quando in consiglio si è discusso e votato il bilancio triennale. Approvato sì, ma per un solo voto appunto. Gli attacchi non sono arrivati solo dalla minoranza. Tra i consiglieri di maggioranza anche Cinzia Casadei ha manifestato dubbi e timori, pur votando a favore: "Dal 2024 non beneficeremo più di contributi per la fusione tra Poggio Berni e Torriana e sono previsti tagli importante in ambito turistico e culturale – attacca – Si passerà da una spesa di 143mila euro a soli 5mila euro, sospesi gli accordi con le Pro loco, annullate le rassegne estive al teatro aperto e manifestazioni come la festa del miele e la Collina dei piaceri". E "chiuderanno pure il teatro sociale e la biblioteca". Non fanno sconti i consiglieri d’opposizione, a partire dall’ex assessore Francesca Macchitella: "La giunta continua a dire vedremo, faremo, ma dagli atti non si riscontrano notizie certe, chiare".

Incassato l’ok dal consiglio, il sindaco Ronni Raggini (foto) ammette: "Attraversiamo un periodo complicato, ecco perché ci siamo dati una scala di priorità, su tutte il mantenimento dell’asilo nido di Torriana e il sostegno agli alunni disabili. Per altri settori, cercheremo di recuperare le risorse già entro fine anno".