"Bilancio sano: crescono le entrate, cala il debito"

Dall’imposta di soggiorno 4,2 milioni di euro raccolti nel corso del 2022. Il dato viene letto come molto positivo dall’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi. "E’ stato quasi eguagliato il gettito del 2019 (pre Covid), a conferma che i flussi turistici hanno avuto lo scorso anno una ripresa importante". Questo e il rendiconto di bilancio del 2022 sono stati presentati e votati ieri sera in consiglio comunale. Tra i capitoli di spesa si ritrovano anche gli investimenti. Nel 2022 ne sono stati realizzati per un valore complessivo di 14,8 milioni di euro pari al 19% delle spese compiute dall’ente. Questo stesso dato per il 2021 si era fermato al 15%. Inoltre, oltre 21 milioni di euro sono riferibili ai capitoli relativi ai servizi educativi e sociali, alla salute pubblica, alle famiglie e alle imprese. "Oltre mezzo milione di euro è stato assegnato a famiglie e imprese a sostegno dei rincari energetici, oltre che per l’emergenza abitativa e le esenzioni Tari. Lo abbiamo fatto completamente con risorse del Comune, un primato di cui andiamo fieri, e che integrano gli aiuti economici pervenuti dalla Regione e gestiti in ambito distrettuale".

Intanto l’indebitamento del Comune diminuisce di 400mila euro. A conti fatti "pur nella difficoltà di avere dovuto gestire le finanze pubbliche in un periodo ancora parzialmente influenzato dalla pandemia e soprattutto dalle conseguenze del protrarsi della guerra in Ucraina, il rendiconto presenta un avanzo pari a circa 2,1 milioni di euro, di cui 1.151mila destinati a investimenti e 976mila di avanzo libero". Per l’assessore Nicolardi "questo è un valore in crescita rispetto all’anno precedente ed esprime un risultato della gestione complessiva positivo e che conferma, anche per il 2022, un bilancio sano e in equilibrio ai sensi di legge".