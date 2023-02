Biliardini in Riviera, torna in gioco la tassa. I bagnini: "Smontiamo tutto"

Una partita di biliardino in spiaggia; Fabrizio Pagliarani del bagno 26

Rimini, 19 febbraio 2023 – Sta a vedere che i biliardini spariranno dalle nostre spiagge. E pure da bar, circoli, oratori. Ricordate la tassa su calciobalilla e ping pong che tanto aveva fatto arrabbiare i bagnini (e non solo) l’estate scorsa? Il balzello esiste in realtà da almeno una ventina d’anni, ma non lo pagava praticamente nessuno. Poi l’anno scorso, quando l’agenzia dei Monopoli e delle dogane ha battuto cassa e minacciato multe, si è trovata una soluzione tampone tramite un emendamento. Niente multe, ma la tassa sul calciobalilla e su altri giochi (vedi il ping) e apparecchi di intrattenimento senza vincite di denaro, andava pagata. E corredata di un’autocertificazione sul gioco. In attesa, era stata la promessa del governo, di rivedere la norma e togliere il balzello.

Ora l’agenzia dei Monopoli ci riprova. Con una circolare, datata 14 febbraio, è stato infatti stabilito che l’imposta va pagata. I bollettini arriveranno a giorni, la tassa va saldata entro il 16 marzo oppure, nel caso di nuova installazione del gioco, entro il 16 del mese successivo all’installazione. E per biliardini, freccette, ping pong e simili, l’importo fissato è pari all’8% dell’imponibile forfetario, stabilito in 510 euro. Tradotto: chi ha il calciobalilla dovrà sborsare 40 euro e 80 centesimi. Ma l’imposta (che è sempre pari all’8% dell’imponibile forfetario) sale per i biliardi, flipper, e anche per le giostrine per i bambini, come le macchinine elettriche. Insomma: non si salvano neanche le aree giochi per i bambini. "Siamo di fronte a un autentico balzello – allarga le braccia Mauro Vanni, titolare del bagno 62 e presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud e di Confartigianato imprese demaniali – Alla fine l’anno scorso l’abbiamo risolta, pagando 20 euro di tassa: ci era stata dimezzata essendo le nostre attività stagionali. Ma della nuova circolare dell’agenzia dei Monopoli non sapevamo nulla... Vedremo". "Ogni tanto spunta fuori una nuova tassa per i bagnini – gli fa eco Fabrizio Pagliarani, il titolare del bagno 26 e presidente dei bagnini di Confesercenti – Noi avevamo tolto il biliardino in spiaggia da tempo, ma tantissimi colleghi ancora ce l’hanno. Pagare per il calciobalilla o per il ping pong è assurdo".

E c’è chi già medita di togliere i giochi dalla spiaggia, se davvero la tassa sarà confermata. "Io ho il ping pong e pensavo quest’anno di mettere anche il biliardino, visto che a casa ne ho uno che non utilizzo. Ma se ci chiedono i soldi pure per i giochi in spiaggia, il biliardino resta a casa mia e tolgo il tavolo da ping pong", allarga la braccia Fabrizio Bilancioni, albergatore e titolare del bagno Talismano a Torre Pedrera.

Non è finita qui. Gli importi fissati per ora dall’agenzia dei Monopoli, potrebbero variare e aumentare. L’ultima parola spetta al ministero dell’Economia. "Ma di questo passo – attaccano i bagnini – ci faranno pagare anche la tassa sull’ombra...".