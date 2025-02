Bim Fest, lo spettacolo torna a fare Rumore

Ci sono eventi che portano con sé un’anima, un’energia speciale. Ecco, il Rumore Bim festival – giunto alla sua quarta edizione – è proprio uno di questi. La formula scelta dagli organizzatori (Roberto Vecchi, autore televisivo Rai e il produttore Nazzareno Nazziconi) per il lancio dell’evento sarà quel del ‘Village’: un’anteprima di due giorni che darà il via ufficiale al grande contest multidisciplinare che proseguirà nei mesi successivi. Il Rumore Bim festival, nato nel 2022 in ricordo di Raffaella Carrà, unisce musica, danza e spettacolo e promette emozioni forti.

Si parte questa sera, dalle 21 al Palacongressi di via Uso, quando il sipario si alzerà su una serata di gala memorabile: il premio Panzini. Ad esibirsi, oltre ad alcuni dei talenti più brillanti delle scorse edizioni del contest, l’ospite speciale Sergio Cammariere. Ma non finisce qui, perché domani il palazzo del turismo sarà teatro della conferenza stampa ufficiale di lancio della nuova edizione. Un momento cruciale in cui si sveleranno le tante novità del contest alla presenza del sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti e del presidente di fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi.

E se la Carrà ci ha insegnato che "l’importante è far rumore", il Rumore Bim festival non deluderà: masterclass, incontri e formazione per i talenti emergenti, con la partecipazione di veri giganti dello spettacolo. Tra i grandi nomi, il mitico Enzo Paolo Turchi, compagno di palco della Carrà e coreografo straordinario, il critico musicale Dario Salvatori, la cantautrice e vocal coach Lighea, e tanti altri protagonisti della scena artistica e musicale italiana.

Non mancheranno poi i big della discografia e dell’intrattenimento come Sergio Cerruti, Bruno Sconocchia, Massimo Fregnani, Renato Maresca, Giancarlo Tarabella, Ivano Massignan e Alessia Barni, solo per citarne alcuni. E per chi ama il mondo dell’informazione e della comunicazione, ci saranno firme prestigiose del giornalismo come Paola Pezzolla, Paolo Notari, Gabriele Brocani e Marzia Roncacci, giornalista Rai. L’evento si conferma così un’occasione d’oro per giovani talenti che vogliono farsi notare e crescere artisticamente.

"Siamo leti di accogliere l’anteprima Village del festival. – ricorda il presidente della fondazione Verdeblu Borghesi – Tanti importanti ospiti e giovani talenti sono pronti per la nuova edizione del contest che dedichiamo alla nostra indimenticabile Raffaella Carrà".

Aldo Di Tommaso