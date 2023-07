‘Bim in flowers’: così Bellaria è rifiorita

Bellaria Igea Marina anche quest’anno è rifiorita grazie al concorso Bim in Flowers 2023, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Verdeblu e rivolto ad attività ricettive, balneari, pubblici esercizi e privati per la creazione di giardini e allestimenti floreali. Bellaria Igea Marina ha indetto il concorso per sensibilizzare la comunità al rispetto dell’ambiente, attraverso il coinvolgimento dei cittadini nel valorizzare gli spazi pubblici e privati con fioriture innovative. "La città assomiglierà sempre più ad un unico parco giardino" spiega l’assessore Adele Ceccarelli (nella foto). La giura ha individuato tre vincitori per categoria. Premiazione martedì 1 agosto all’hotel Bristol (ore 18). Ecco i primi classificati: hotel Bristol (categoria alberghi), Osteria della contessa (esercizi commerciali) e Izabela Szewczyk (privati).