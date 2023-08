Bimba impigliata nel bocchettone nella piscina a Misano: gravissima

Misano (Rimini) 19 agosto 2023 - Un tuffo ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri pomeriggio intorno alle 17 nella piscina di un residence a Misano Adriatico, dove una bambina di 12 anni, francese residente in Svizzera, si trovava in vacanza con la famiglia. Un pomeriggio di relax a bordo vasca però, all’improvviso è divenuto un incubo per i genitori che hanno assistito inermi all’incidente che ha coinvolto la figlia. La 12enne infatti tuffandosi nella vasca del residence è rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone di aspirazione della piscina, venendo trattenuta così sott’acqua per alcuni minuti.

Il tempo per il personale dell’hotel di disattivare in fretta l’impianto di aspirazione ed estrarre i capelli della piccola dal macchinario. Quando la 12enne però è stata riportata fuori dall’acqua le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Ancora incosciente è stata sottoposta a tentativi di rianimazione sul posto prima dal personale della struttura e poi dai sanitari del 118 accorsi. Successivamente, la bambina è stata trasferita all’ospedale Infermi di Rimini dove si trova ora in coma farmacologico con prognosi riservata, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i carabinieri della compagnia di Riccione, incaricati ora di indagare sull’accaduto accertando la dinamica e verificando che tutte le misure di sicurezza siano state rispettate o meno.

Solo pochi giorni fa un bimbo di 8 anni ha perso la vita in un incidente simile avvenuto alle terme di Cretone, alle porte di Roma. L’impianto è stato poi sequestrato: sotto la lente degli inquirenti romani i sistemi di sicurezza: la piscina teatro della tragedia sarebbe stata infatti sprovvista della grata di sicurezza che blocca l'accesso allo scarico.