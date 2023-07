Bimba di 5 anni ferita in un incidente

Grande paura per una bambina di cinque anni coinvolta in un brutto incidente avvenuto ieri attorno alle 15.45 in via Popilia a Torre Pedrera. La piccola viaggiava insieme alla madre a bordo di una Toyota Aygo che procedeva in direzione nord. La vettura è stata colpita frontalmente da una 500 X che, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta. Tre le persone ferite: il conducente della 500, la bimba di cinque anni e la mamma di quest’ultima, che era al volante della Toyota. Tutti e tre sono stati trasportati con codice di media gravità all’ospedale Bufalini.