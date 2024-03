Bimba di 5 anni morì di peritonite. Dottoressa assolta in Appello

Prima i conati di vomito, la febbre alta e la corsa al pronto intervento di Cattolica per una visita. La diagnosi che parlava di un’infezione urinaria. E poi, tre giorni dopo, la morte, quel maledetto 20 luglio del 2017, quando Teresa, una bambina di 5 anni, che viveva a Montiano (Forlì-Cesena), aveva perso la vita a Cattolica per una setticemia diffusa a seguito di una peritonite retrocecale, come specificato dall’autopsia. Per quella vicenda, nel marzo del 2023, era stata condannata a un anno di reclusione per omicidio colposo, con pena sospesa, la dottoressa che visitò la piccola per prima al pronto intervento di Cattolica. A distanza di meno di un anno, la decisione del giudice monocratico di Rimini è stata però ribaltata dalla Corte di Appello di Bologna che ha assolto la dottoressa "perché il fatto non costituisce reato". Per conoscere le motivazioni della sentenza bisognerà attendere 90 giorni, mentre non è da escludere un terzo grado di giudizio davanti alla Suprema Corte. Per i legali che difendono la professionista, gli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini, "risulta così confermato come l’operato della sanitaria non abbia avuto alcuna connotazione illecita nella determinazione dell’evento. Quindi nessuna colpa, per violazione delle norme di prudenza, diligenza e perizia, è stata riconosciuta come esistente; peraltro la decisione della Corte investe uno dei temi più dibattuti in campo medico e relativi alla responsabilità per condotta omissiva". In primo grado, il tribunale di Rimini aveva inoltre condannato l’Asul Romagna ad un risarcimento di 800mila euro a favore della famiglia affidataria della bambina. La famiglia, assistita dagli avvocati Giovanni Marcolini e Luigi Renni, ha però ritirato la propria costituzione di parte civile a seguito del raggiungimento di un accordo con l’azienda sanitaria. Le accuse mosse dagli inquirenti alla dottoressa riguardavano il non aver compiuto esami tecnici di primo e secondo grado (l’ecografia ad esempio), limitandosi a una telefonata di consulto al pronto soccorso pediatrico di Rimini, dopo la quale la dottoressa avrebbe dimesso senza periodo di osservazione la piccola paziente, prescrivendole una terapia per infezione urinaria e contestuali esami.