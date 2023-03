Bimba morta di appendicite a Cattolica: scatta il maxi risarcimento

Bimba morì di appendicite: via al maxi risarcimento

Cattolica (Rimini), 29 marzo 2023 – Un’appendicite fatale. Scambiata per un’infezione alle vie urinarie e degenerata nella peritonite che ha ucciso, il 20 luglio del 2017, una bambina di 5 anni di Cattolica, in provincia di Rimini. Una piccola vita, che avrebbe potuto essere salvata se non fosse stato per quella errata diagnosi compiuta da una dottoressa del pronto intervento dell’ospedale ’Cervesi’ di Cattolica tre giorni prima che la bambina andasse incontro al proprio terribile destino. È con questa convinzione, di una colpa medica, che il tribunale monocratico di Rimini lunedì ha condannato la dottoressa, ora 35enne e difesa dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini, a processo per omicidio colposo.

Un anno di reclusione (pena sospesa) e 800mila euro di risarcimento alla famiglia affidataria della bambina (la madre naturale è in comunità), che dovrà versare l’Ausl Romagna. È stata questa la sentenza del giudice. Questa la decisione in primo grado, a cui i legali dell’imputata faranno appello, su una vicenda che nasce il 17 luglio del 2017, quando la madre della piccola, che vivevaa Montiano, preoccupata per i continui conati di vomito e la febbre alta della bambina si precipita al pronto intervento di Cattolica. La richiesta, stando alla difesa di parte civile affidata agli avvocati Giovanni Marcolini e Luigi Renni, è di escludere l’appendicite. La visita da parte della dottoressa, che stando ai legali della donna era impegnata nel primo turno di notte da sola della carriera, dura 26 minuti.

Ventisei minuti durante i quali alla professionista viene contestato il non aver compiuto esami tecnici di primo e secondo grado (l’ecografia ad esempio), limitandosi a una telefonata di consulto al Pronto soccorso pediatrico di Rimini e dopo il quale il medico dimette senza periodo di osservazione – reputato invece opportuno dai consulenti dell’accusa e della parte civile durante il processo – la piccola paziente, prescrivendole una terapia per infezione urinaria e contestuali esami.

Due giorni trascorrono da quella visita. Due giorni in cui le condizioni della bambina sembrano migliorare, sino alla notte del 20 luglio. Sino a quando la peritonite è già in atto e la piccola di 5 anni muore stroncata da setticemia diffusa a seguito di una peritonite retrocecale, come specificato dall’autopsia, sulla via del ritorno in Pronto soccorso in ospedale. E poi la notifica all’autorità giudiziaria, con le indagini coordinate dal sostituto procuratore Stefano Celli, che si mettono in moto e portano dopo cinque anni e mezzo alla condanna della dottoressa per omicidio colposo.