Bimba senza sostegno a Sassofeltrio (Rimini). "Aiuteremo la mamma costretta a scuola ogni giorno"

Rimini, 1 aprile 2023 – “Tutto ciò che serve". Per aiutare mamma Anna Pagano e sua figlia di cinque anni ad ottenere quell’assistenza di cui necessita la piccola mentre si trova a scuola. È questa la volontà espressa da Fabio Medici, sindaco di Sassofeltrio, comune in cui risiede Anna e la famiglia, all’indomani del racconto di una vita da mamma-eroina. Quella di Anna Pagano, cinquantenne residente nel paesino della Valconca, che da due anni è costretta a prestare assistenza tutti i giorni alla figlia disabile, perché portatrice di tracheostomia e gastromia endoscopica percutanea da quando ha otto mesi, nella scuola materna da lei frequentata.

"Come amministratore ritengo questa vicenda una priorità – ha scandito il primo cittadino di Sassofeltrio –. In passato, quando il Comune era ancora sotto la provincia e il distretto sanitario di Urbino, avevamo trovato un accordo per destinare una figura professionale all’assistenza infermieristica della bambina, con le spese a carico dell’Azienda sanitaria territoriale". Un progetto, questo, che però sarebbe decaduto, dovendo entrare in essere dai primi mesi del 2022, quando dal primo gennaio di quell’anno "Sassofeltrio è entrato nella provincia di Rimini – continua il sindaco Medici –. A quel punto ci siamo attivati come Comune per cercare di riproporre lo stesso servizio che ci era stato garantito dalle Marche in Emilia-Romagna, ma la spesa in questo caso non sarebbe più stata a carico dell’Azienda sanitaria".

Ed è a questo punto, che il meccanismo si inceppa. Il Comune riesce a sostenere lo sforzo economico per un’iniziale assistenza infermieristica di tre ore e mezza alla settimana, poi, da qualche mese, di otto ore settimanali. Troppo poche. Mamma Anna è ancora costretta a recarsi a scuola sostanzialmente tutti i giorni per prestare l’assistenza che sua figlia di cinque anni merita per i problemi che la affliggono. "Ma la situazione è sotto la nostra attenzione – così il sindaco di Sassofeltrio – e vogliamo, con l’avvicinarsi dell’entrata della bambina nella scuola dell’obbligo, garantirle tutta l’assistenza di cui ha bisogno e che permetta anche alla madre di provvedere anche al resto della sua famiglia".

Un diritto sacrosanto, per Anna e sua figlia, per il quale però "occorre uno sforzo di tutte le istituzioni, non solo il Comune – conclude Medici –. Intendo l’Ausl Romagna e la scuola stessa, perché non riuscire a garantire questo servizio ancora a lungo sarebbe un fallimento istituzionale".

Ecco perché, per cercare di chiudere il cerchio anche attorno al reperimento delle risorse necessarie a finanziare il servizio di cui necessita la figlia di Anna, l’Ausl Romagna "ha messo in agenda un comitato di distretto per fare il punto della situazione e valutare su come aumentare anzitutto le ore di assistenza il prima possibile e quindi mettere a sistema il servizio per la bambina una volta entrata nella scuola dell’obbligo", spiega Mirco Tamagnini, direttore delle attività socio-sanitarie dell’Ausl. Il vertice, che dovrebbe svolgersi entro fine aprile, è teso a "trovare una copertura di personale e anche di risorse tali da poter garantire un’appropriatezza di interventi per i bisogni assistenziali di questa bambina, accogliendo anche le richieste di mamma Anna – continua Tamagnini –. A fine dicembre c’è già stato un incontro in tal senso, ma il progetto messo in campo non è di lunga data e bisogna trovare il modo e i fondi per renderlo strutturale, nonostante tutte le difficoltà economiche e già note di questa fase", conclude il dirigente Ausl.

Nel frattempo, ad Anna Pagano, dopo il racconto della sua toria, sono arrivate ieri numerose offerte di aiuto spontanee da cittadini del Riminese che, nell’attesa della mossa istituzionale, vogliono dare conforto alla cinquantenne e a sua figlia.