Bimbi del Mongolfiera alla Sacra Famiglia

Cambio di sede per il nido Mongolfiera di Santarcangelo, con trasferimento dei bambini per quasi un anno. I 42 alunni saranno trasferiti per l’anno 20232024 all’istituto Lega delle suore della Sacra Famiglia in via Buonarroti. Lo spostamento è necessario per i lavori di ampliamento del nido Mongolfiera, con opere di riqualificazione energetica, di miglioramento sismico e di abbattimento delle barriere architettoniche, per un costo complessivo di 1 milione di euro. La sede di via Michelangelo Buonarroti ospita al momento una scuola dell’infanzia privata e i locali saranno liberi alla fine di questo anno scolastico (entro luglio). Il Comune sistemerà anche qui l’immobile con nuovi impianti elettrici, antincendio e di emergenza, per un costo complessivo di circa 25mila euro. Verranno traslocati anche gli arredi e le strumentazioni. "Un investimento necessario – sostiene l’assessora alla scuola, Angela Garattoni – per far svolgere ai nostri bambini l’attività educativa in spazi sicuri e adeguati. Si tratta di un trasferimento temporaneo, ma i locali saranno riqualificati per renderli ancora più adatti a ospitare i bambini in un ambiente sicuro e piacevole". Il Comune pagherà per l’immobile 350 euro al mese d’affitto, per la durata di 11 mesi, compresi tra il 1° settembre e il 31 luglio 2024. Nel frattempo, sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori all’edificio del nido Mongolfiera: 24 le offerte pervenute, fra le quali sarà individuata con atto formale quella che si aggiudicherà i lavori, fra pochi giorni.