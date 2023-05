Bimbi e dipendenza da smartphone "Date ai vostri figli dei giochi veri"

Vittoria Maioli Sanese, esperta psicologa della coppia e della famiglia, nel 1970 ha fondato il Consultorio Famigliare di Rimini, da anni è invitata a convegni nelle scuole per discutere anche sui danni delle dipendenze causati dall’uso degli smartphone nell’infanzia. Domani (ore 16,15) parteciperà all’incontro aperto al pubblico presso l’asilo Baldini, dove offrirà ai genitori un momento di formazione e di lavoro sul tema.

Dottoressa Sanese,come affronterà l’argomento?

"Partiremo dalle loro domande e dai loro bisogni. Il telefonino è solo un aspetto, inquadrerò cosa accade nel rapporto fra genitori e figli, quando si consente loro un accesso anticipato all’uso del telefonino per giocare ed essere intrattenuti".

Quanti dei suoi pazienti presentano problematiche dovute alle dipendenze dei figli ai telefonini?

"La maggior parte. Hanno difficoltà a farsi ascoltare e farsi ubbidire".

Come si curano le dipendenze di questo tipo?

"È capitato a tutti di vedere bambini intrattenuti sul telefonino al ristorante. Ma lo schermo, sia esso un telefonino o un televisore, genera dipendenza. Negli Stati Uniti esistono centri di "disintossicazione" per bimbi dai 12 ai 14 mesi. Il telefono va tolto del tutto, poi il bambino non dimenticherà quella dipendenza, ma si abituerà in fretta a non guardare e averlo in mano, se gli verrano proposte altre attività formative".

Cosa consiglierebbe?

"Al posto del telefonino consiglio ai genitori di dare ai bambini dei giochi veri, per esempio dei Lego. Il genitore, poi, non deve perdere l’idea che il bambino possa ascoltarlo".

Stiamo delegando la genitorialità agli oggetti?

"I genitori stanno usando il telefonino come un baby sitter. Sta avvenendo la liberalizzazione dello strumento senza conoscerne le conseguenze. Ci sono bimbi a cui è consentito giocare con il telefonino dalle 3 alle 4 ore al giorno. Il problema nasce sempre dal genitore, al quale è venuta a meno la coscienza che la crescita del bambino dipende da lui stesso. È lui che genera il carattere e l’esperienza del bambino. Ma, spesso, risponde solo ai bisogni primari del bambino". C’è un problema dell’apprendimento?

"Tutto il rapporto conoscitivo è spostato. Non c’è più trasmissione della conoscenza da persona a figlio. I genitori in sostanza affidano allo strumento del telefonino la trasmissione dell’informazione, senza, tal volta, nemmeno preoccuparsi che sia bello ciò che i propri figli guardano".

Andrea G. Cammarata