Bimbi e genitori a bordo del trenino cantano per le famiglie di Torre Pedrera

Tutti sul trenino cantando insieme per portare gioia ed allegria nelle case dei residenti di Torre Pedrera. Il ‘Christmas Caroling’ è stato organizzato dal comitato turistico di Torre Pedrera e ha visto sabato scorso (nel pomeriggio) per due ore un gruppo di famiglie, con tanti bambini presenti, portare nelle vie del quartiere i canti natalizi sia in lingua italiana che inglese. A quelle melodie i residenti, inclusi gli anziani, hanno risposto aprendo le finestre delle loro case per cantare assieme e condividere il momento di festa. I canti dei ’Carolers’ sono stati accompagnati dal suono della chitarra di Fabio Crociati, mentre il trenino portava la musica nelle vie di Torre Pedrera.